Терроризм как потребность социума. К 25-летию событий 11 сентября

11 сентября 2001 года был совершён самый крупный террористический акт в истории. Злоумышленники из исламистской радикальной организации "Аль-Каида"* захватили четыре самолёта при помощи которых таранили башни близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и здание Пентагона в Вашингтоне.