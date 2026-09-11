Терроризм как потребность социума. К 25-летию событий 11 сентября

11 сентября 2001 года был совершён самый крупный террористический акт в истории. Злоумышленники из исламистской радикальной организации "Аль-Каида"* захватили четыре самолёта при помощи которых таранили башни близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и здание Пентагона в Вашингтоне.
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