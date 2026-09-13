Россия даёт деньги, но любим мы Азербайджан? Спортсмены "Плющенки" изменяют Родине с чистой совестью Арина Докучаева Соцсети до сих пор трясёт от новости, что Александр Плющенко, известный как Гном Гномыч, будет выступать за Азербайджан.
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