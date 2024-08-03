Москва отреагировала на угрозы Украины о том, что «удары Киева будут мощнее»

МОСКВА, 4 августа, ФедералПресс. Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов выразил сомнение в реализации угроз главы офиса президента Украины Андрея Ермака о нанесении мощных ударов по территории России.
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