Неожиданные переводы на банковские карты: предупреждение киберполиции

Когда на банковскую карту приходят средства от неизвестного отправителя, это может быть простой ошибкой, но иногда так начинается мошенническая атака, заявили в пресс-службе Управления МВД по борьбе с противоправным использованием технологий.
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