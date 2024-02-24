🏥 За последние 10 лет медицина в Крыму сделала колоссальный рывок вперёд 🩺 После воссоединения полуострова с Россией в Крыму появилась новая Республиканская клиническая больница им.
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🏥 За последние 10 лет медицина в Крыму сделала колоссальный рывок вперёд 🩺 После воссоединения полуострова с Россией в Крыму появилась новая Республиканская клиническая больница им.