В Краснодарском крае в суд направлено уголовное дело о мошенничестве в сфере кредитования

Следственной частью Следственного управления УМВД России по городу Краснодару завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 61-летнего жителя Краснодара, по признакам преступления, предусмотренного частями 3 и 4 статьи 159.
Следственной частью Следственного управления УМВД России по городу Краснодару завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 61-летнего жителя Краснодара, по признакам преступления, предусмотренного частями 3 и 4 статьи 159.
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