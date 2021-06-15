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В Краснодарском крае в суд направлено уголовное дело о мошенничестве в сфере кредитования

В Краснодарском крае в суд направлено уголовное дело о мошенничестве в сфере кредитования

Следственной частью Следственного управления УМВД России по городу Краснодару завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 61-летнего жителя Краснодара, по признакам преступления, предусмотренного частями 3 и 4 статьи 159.

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