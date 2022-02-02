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Автомобили Tesla стали ещё чаще тормозить без какой-либо причины в последние месяцы

Автомобили Tesla стали ещё чаще тормозить без какой-либо причины в последние месяцы

Только за последние три месяца владельцы электромобилей Tesla более 100 раз пожаловались на то, что их машины неожиданно тормозят без каких-либо причин, сообщает The Washington Post.

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