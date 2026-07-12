Трамп повторил ставку Гитлера на блицкриг и проиграл: чему России стоит поучиться у Ирана

Алексей Тан

Трамп и его ЕВРЕЙСКОЕ окружение.... точь в точь, повторяют "ошибку" (преступление) еврейского руководства Германии!!... Венесуэла, ЭТО у них как Франция!... где евреи вопили от восторга!!.... А вот Персы... ЭТО уже Сирия (Югославия)... где они впервые с сосвоим блицгриком ОБЛОМАЛИСЬ.... НУ а далее, КАК бы ИМ еврейский какгал с СИСИСИРЕ... не ПОМОГАЛ , с инфой о Русских и не сдавал ВСЁ!!... в начале ВОВ.... В особенности по западным границам РСФСР.... ЭТО уже был их Конец... КРАХ их сионискому гоподству.