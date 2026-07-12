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Трамп повторил ставку Гитлера на блицкриг и проиграл: чему России стоит поучиться у Ирана

Трамп повторил ставку Гитлера на блицкриг и проиграл: чему России стоит поучиться у Ирана

Когда в конце апреля 2026 года над Тегераном разорвались первые боеголовки, многие аналитики на Западе уже мысленно ставили галочку в графе «Иран капитулировал».

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Комментарии
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ВИ
Виктор Исаев
Командеровать Путина в Иран на стажировку. Там есть чему по учится
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1 м.
Алексей Тан
Трамп и его ЕВРЕЙСКОЕ окружение.... точь в точь, повторяют &quot;ошибку&quot; (преступление) еврейского руководства Германии!!... Венесуэла, ЭТО у них как Франция!... где евреи вопили от восторга!!.... А вот Персы... ЭТО уже Сирия (Югославия)... где они впервые с сосвоим блицгриком ОБЛОМАЛИСЬ.... НУ а далее, КАК бы ИМ еврейский какгал с СИСИСИРЕ... не ПОМОГАЛ , с инфой о Русских и не сдавал ВСЁ!!... в начале ВОВ.... В особенности по западным границам РСФСР.... ЭТО уже был их Конец... КРАХ их сионискому гоподству.
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4 н.