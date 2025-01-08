За порядком в Туле 8 января будет следить Дмитрий Городничев

Заместитель начальника главного управления – начальник отдела по благоустройству главного управления администрации города Тулы по Центральному территориальному округу Дмитрий Городничев назначен дежурным на 8 января.
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