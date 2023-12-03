Идеальная семья: Асмус показала мужа и еще одну дочь

Актриса со счастливым лицом продемонстрировала идиллию. Кристина Асмус с дочкой Анастасией Социальные сетиПосле развода с Гариком Харламовым Кристина Асмус вновь обрела личное счастье с актером Романом Евдокимовым.
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