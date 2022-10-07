Зеленский отдал Курилы Японии

Владимир Зеленский подписал указ о поддержке страной японской позиции по Южным КуриламПрезидент Украины заявил, что подписал указ о поддержке страной японской позиции по Южным Курилам, сообщается на официальном сайте офиса главы государства.
Владимир Зеленский подписал указ о поддержке страной японской позиции по Южным КуриламПрезидент Украины заявил, что подписал указ о поддержке страной японской позиции по Южным Курилам, сообщается на официальном сайте офиса главы государства.
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