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Зеленский отдал Курилы Японии

Зеленский отдал Курилы Японии

Владимир Зеленский подписал указ о поддержке страной японской позиции по Южным КуриламПрезидент Украины заявил, что подписал указ о поддержке страной японской позиции по Южным Курилам, сообщается на официальном сайте офиса главы государства.

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