Омская медсестра, погибшая на СВО, была фигуранткой уголовного дела. Его возбудили по статье о самовольном оставлении места службы.
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Омская медсестра, погибшая на СВО, была фигуранткой уголовного дела. Его возбудили по статье о самовольном оставлении места службы.