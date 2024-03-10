Президент Франции Эммануэль Макрон впервые ответил на слухи по поводу того, что его жена Бриджит является трансгендером.
TF1: Макрон впервые ответил на слухи о поле его жены Брижит
Комментарии
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Иванов
Пусть эта старуха снимет трусы и покажет всем .
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2 час.
Валерий Бирюков
Фи-и-и. "Старуха" - как грубо: просто девушка зрелого возраста.
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1 час.
Александр Крылов
Ключевая фраза "изначально была женщиной" - эти слова безответственного мальчишки в возрасте щенка, запрыгивающего на всё, что движется. А дальше что или кто?
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59 мин.
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