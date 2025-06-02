Археологи нашли череп, не принадлежащий известным науке видам людей. Артефакту 300 тысяч лет

Китайские ученые утверждают, что обнаружили человеческий череп возрастом 300 тысяч лет. По их словам, останки Маба-1 не подходят ни под один известный вид древнего человека — ни неандертальца, ни денисовца, ни даже гейдельбергского человека.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии