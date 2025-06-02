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Археологи нашли череп, не принадлежащий известным науке видам людей. Артефакту 300 тысяч лет

Археологи нашли череп, не принадлежащий известным науке видам людей. Артефакту 300 тысяч лет

Китайские ученые утверждают, что обнаружили человеческий череп возрастом 300 тысяч лет. По их словам, останки Маба-1 не подходят ни под один известный вид древнего человека — ни неандертальца, ни денисовца, ни даже гейдельбергского человека.

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S
Serg
Homo kitaicus😂😂😂
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