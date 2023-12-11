Мартынов: Зеленский обсудит личную безопасность на встрече с Байденом

Глава киевского режима Владимир Зеленский обсудит с президентом США Джо Байденом обсудит гарантии собственной безопасности, заявил в понедельник РИА Новости международный эксперт, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.
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