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Мартынов: Зеленский обсудит личную безопасность на встрече с Байденом

Мартынов: Зеленский обсудит личную безопасность на встрече с Байденом

Глава киевского режима Владимир Зеленский обсудит с президентом США Джо Байденом обсудит гарантии собственной безопасности, заявил в понедельник РИА Новости международный эксперт, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.

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