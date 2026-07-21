Можно ли трогать вещи покойного до 40 дней: священник Трушин дал прямой ответ

Священник Трушин разъяснил, что на самом деле означает запрет трогать вещи умершего до 40 дней.Существует ли церковный запрет на то, чтобы трогать вещи умершего до сорокового дня? Об этом рассказал настоятель Никольского храма протоиерей Александр Трушин.
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