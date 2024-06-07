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В Забайкалье в ДТП погибли 3 человека, еще 19 пострадали

В Забайкалье в ДТП погибли 3 человека, еще 19 пострадали

В результате ДТП в Забайкалье 3 человека погибли, еще 19 пострадали, передает ТАСС. Авария автомобиля, перевозившего вахтовых сотрудников, произошла в поселке Давенда Могочинского района Забайкальского края.

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