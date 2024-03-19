Актрисе Вере Алентовой стало плохо у гроба Александра Ширвиндта

18 марта страна простилась с известным актером, который умер от сердечной недостаточности.В московском Театре сатиры 18 марта состоялась церемония прощания с всенародно любимым актером Александром Ширвиндом, который скончался на 90-м году жизни из-за проблем с сердцем.