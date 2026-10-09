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Происшествия

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В Иркутске открылся многофункциональный центр для трудовых мигрантов – ПВС МВД «Байкал»

В Иркутске открылся многофункциональный центр для трудовых мигрантов – ПВС МВД «Байкал»

Сегодня в городе Иркутске официально открыли профильный многофункциональный сервис для мигрантов. Теперь в одном здании Паспортно-визового сервиса МВД иностранные граждане могут оформить все необходимые услуги и документы для легальной работы на территории Приангарья.

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