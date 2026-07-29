Прогноз погоды в Крыму на 29 июля 🌤 В Симферополе +27 и облачно с прояснениями В Севастополе +26 и ясно В Евпатории +25 и малооблачно В Черноморском +24 и ясно В Джанкое +26 и облачно с прояснениями В Ялте +25 и малооблачно В Алуште +27 и малооблачно В Керчи +27 и ясно В Армянске +25 и облачно с прояснениями В Красноперекопске +25 и облачно с прояснениями В Бахчисарае +24 и малооблачно В Феодосии +26 и облачно с прояснениями В Судаке +26 и малооблачно Картинка сгенерирована ИИ тест тест.
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