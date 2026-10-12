Эр-Рияд пылает, шейхи в панике, Иран шлет вежливый ультиматум Почему вооруженная до зубов саудовская армия оказалась беспомощной перед хуситами Хуситы второй день подряд утюжат ключевые объекты богатейшей монархии мира.