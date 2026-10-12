Эр-Рияд пылает, шейхи в панике, Иран шлет вежливый ультиматум Почему вооруженная до зубов саудовская армия оказалась беспомощной перед хуситами Хуситы второй день подряд утюжат ключевые объекты богатейшей монархии мира.
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