Песков заявил, что президент России готов к переговорам с Киевом, но без Зеленского

МОСКВА, 16 июня, ФедералПресс. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства не отвергает переговоры с Киевом, но для них требуется легитимная фиксация, которой не обладает глава киевского режима Владимир Зеленский.
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