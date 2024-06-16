Песков заявил, что президент России готов к переговорам с Киевом, но без Зеленского

МОСКВА, 16 июня, ФедералПресс. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства не отвергает переговоры с Киевом, но для них требуется легитимная фиксация, которой не обладает глава киевского режима Владимир Зеленский.