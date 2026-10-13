Пятеро российских гимнастов ждут решений по визам для вылета на ЧМ

Федерация гимнастики России сообщила, что пятеро российских гимнастов ожидают решений по визовым заявлениям от властей Нидерландов для вылета на чемпионат мира.
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