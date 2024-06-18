Встречают по улыбке: почему хотя бы раз нужно сходить к ортодонту?

В каком возрасте стоит проходить ортодонтическое лечение? Оптимально задуматься о правильности прикуса еще в детском и подростковом возрасте, кода зубочелюстная система еще не сформировалась окончательно и больше поддается изменениям.
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