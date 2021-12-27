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«Первое слово съела корова»: депутат-сексист из Госдумы заявил, что слово женщины в семье – второе

«Первое слово съела корова»: депутат-сексист из Госдумы заявил, что слово женщины в семье – второе

из-за чего стал объектом насмешек в Твиттере Коммунист Александр Ющенко выставил себя на посмешище из-за неудачной попытки объяснить этимологию слова «замуж» Фото: Global Look Press Александр Ющенко Уроженец Башкортостана, первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Александр Ющенко в эфире НТВ разразился речью против феминизма и поделился своими патриархальными интерпретациями об особенностях словообразования: «Женщина выходит замуж, она не выходит “перед мужем”, она выходит замуж, и в семье ее слово – второе» При этом даже мужчины-ведущие шоу несколько опешили от такого классического сексизма в исполнении депутата.

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