Минздрав Башкирии опубликовал первый в России реестр народных целителей — в него вошли костоправы, травники и акупунктурщики

Соответствующий документ опубликован на сайте Министерства здравоохранения Республики Башкортостан. В первый в России региональный реестр включили семь специалистов, получивших официальное разрешение на занятия народной медициной.
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