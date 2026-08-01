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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Пегула вышла в четвертый финал в сезоне

Диана Шнайдер уступила Джессике Пегуле в полуфинале в Вашингтоне – 5:7, 4:6. В первом сете россиянка вела 5:2, но упустила преимущество.

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