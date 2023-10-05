«Мы сходим с ума»: на Украине началась паника после отставки Маккарти

Украинское правительство обеспокоено отставкой спикера Палаты представителей США Кевина Маккарти. Как пишет издание Politico, у украинцев буквально началась паника из-за будущего американской помощи, которое теперь находится в подвешенном состоянии.
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