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В Забайкалье на следующей рабочей неделе отключат радио и ТВ

В Забайкалье на следующей рабочей неделе отключат радио и ТВ

Перерывы в телерадиовещании ожидаются в Забайкальском крае с 15 по 19 мая, сообщает МинЖКХ региона.В связи с проведением профилактических работ на объектах телерадиовещательной сети возможны следующие перерывы вещания:15 мая с 10:00 до 11:00 запланировано отключение радиоканала «Мир» 106,1 МГц в Чите, Атамановке, поселках Береговой, Забайкальский, Ручейки, селах Авдей, Амодово, Верх-Чита, Домна, Еремино, Засопка, Карповка, Колочное 1-е, Колочное 2-е, Новая Кука, Подволок, Сивяково, Смоленка, Старая Кука, Угдан, Черново, Шишкино, станциях Ингода и Лесная.

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