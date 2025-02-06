На видео, как сообщается, удары артиллерии ВС РФ по позициям украинской армии в районе населенного пункта Константинополь (Кураховское направление).
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На видео, как сообщается, удары артиллерии ВС РФ по позициям украинской армии в районе населенного пункта Константинополь (Кураховское направление).
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