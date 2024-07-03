Пиво не содержит женских гормонов: мифы о пиве

Пиво – возможно, один из самых ранних напитков, созданных руками человека. Во всяком случае, оно древнее вина, и следы его изготовления обнаружены археологами на местах, где жили люди эпохи неолита (10 000 лет до н.
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