Политнавигатор
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политнавигатор

741 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Elena
    Вот поэтому только после полной и безоговорочной  капитуляции Украины наступит долгожданный мир.Как только наступ...
  • Eduard
    Людкй которых в Одессе сжигали,или в сбитом Боинге 200 погибли,почем не сочувствуют?«Мир уже не вынос...
  • Eduard
    Зачем участникам переворота сочуствовать? Это только началоюих преступлений!«Мир уже не вынос...

«Хватит ходить кругами — пора!»: украинский дипломат потребовал от ФРГ вооружить Украину до зубов

«Хватит ходить кругами — пора!»: украинский дипломат потребовал от ФРГ вооружить Украину до зубов

Заслуживший скандальную репутацию бывший посол Украины в ФРГ и ныне действующий постпред Украины в ООН Андрей Мельник опубликовал в немецком издании Die Welt открытое письмо к будущему канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Игорь
Давай Мерц бабки и оружие, а то будешь тухлой баварской сосиской 🌭 🤡
Ответить
14 час.
наверх