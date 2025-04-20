Заслуживший скандальную репутацию бывший посол Украины в ФРГ и ныне действующий постпред Украины в ООН Андрей Мельник опубликовал в немецком издании Die Welt открытое письмо к будущему канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу.
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