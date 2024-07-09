В Северном говорили об участии граждан в охране общественного порядка

Председатели советов общественных пунктов охраны порядка (ОПОП) таких районов, как Северный, Алтуфьевский, Ростокино, Северное Медведково, Отрадное и Бибирево провели в столице общегородское мероприятие «Мой безопасный район».
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