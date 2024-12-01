Для вас, алкоголики: новый закон должен развести в магазинах напитки и закуски

Русский Колоколъ Пиво - отдельно, вобла - отдельно. Депутат Свинцов, фото Andrey Turusov/Russian Look В поисках новых способов борьбы с алкоголизацией населения есть предложение нарушить вековой ассоциативный ряд в головах покупателей… Алексей НИКИТИН Представитель либерально-демократической части народных избранников России Андрей Свинцов внес в Нижнюю палату парламента нестандартное предложение по части борьбы со спиртным.