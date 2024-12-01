Спички - не игр...
Россия и мирНовостиПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спички - не игрушка

85 849 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей Тимохин
    Чем отличается Центробанк от Госбанка; соцподдержка или соцобеспечение, прописка от регистрации...и тд.? 🤭Теория обиды унив...
  • Валерий Фоменков
    "США устанавливают контроль над российским газом" Непонятен заголовок статьи. Почему устанавливают? Они уже давным-да...США устанавливают...
  • Валерий Фоменков
    И небольшая ремарка по поводу взрывов "Северных потоков". За эти теракты подрывникам можно только выразить благодарно...США устанавливают...

Для вас, алкоголики: новый закон должен развести в магазинах напитки и закуски

Для вас, алкоголики: новый закон должен развести в магазинах напитки и закуски

Русский Колоколъ Пиво - отдельно, вобла - отдельно. Депутат Свинцов, фото Andrey Turusov/Russian Look В поисках новых способов борьбы с алкоголизацией населения есть предложение нарушить вековой ассоциативный ряд в головах покупателей… Алексей НИКИТИН Представитель либерально-демократической части народных избранников России Андрей Свинцов внес в Нижнюю палату парламента нестандартное предложение по части борьбы со спиртным.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх