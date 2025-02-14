Советский дальнобойщик – как профессия для избранных стала обычной работой

В Советском Союзе профессия дальнобойщика считалась одной из самых востребованных и желанных. Это была не просто работа, а особый статус, который открывал перед водителями возможности, недоступные большинству граждан.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии