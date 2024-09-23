Русская весна
MainНовостиАналитика/МненияЭкономика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Русская весна

115 471 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Ляшенко
    В редакции сидят ЕГЭшники, они в коматозном состоянии от предстоящей работы.Повтор страниц зашкаливает, хотя с другой...Жёсткие кадры: тр...
  • Александр Лагуткин
    Как боятся правды чиновники!   Е. Пригожина за высказанную вслух правду о некомпетентности, воровстве и предательстве...В России могут вв...
  • Евгений Кузнецов
    Что за дебилы составляют страницы МИРТЕСЕН ???  Пишут "Публикуем очередную небольшую подборку с уничтоженными боевика...Жёсткие кадры: тр...

Эрдоган назвал виновных в срыве стамбульских переговоров по Украине

Эрдоган назвал виновных в срыве стамбульских переговоров по Украине

«Определенные лобби» саботировали стамбульские инициативы Турции по урегулированию конфликта на Украине, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с представителями международных аналитических центров, действующих в США.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх