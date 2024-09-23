Эрдоган назвал виновных в срыве стамбульских переговоров по Украине

«Определенные лобби» саботировали стамбульские инициативы Турции по урегулированию конфликта на Украине, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с представителями международных аналитических центров, действующих в США.
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