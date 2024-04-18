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Петербургский дневник

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У бывшей сотрудницы полиции в Петербурге изъяли квартиры и «Порше»

У бывшей сотрудницы полиции в Петербурге изъяли квартиры и «Порше»

Ранее Коконина была уволена со службы в связи с утратой доверия Приморский районный суд Северной столицы обратил в доход государства имущество бывшего замначальника районного УМВД, приобретенное на неподтвержденные доходы, рассказала в своем телеграм-канале руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.

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