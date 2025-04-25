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Сикорский осудил Дуду после слов о компромиссе для соглашения по Украине

Сикорский осудил Дуду после слов о компромиссе для соглашения по Украине

Заявления президента Польши Анджея Дуды о конфликте на Украине схожи с позицией, которую занимал бывший премьер-министр Великобритании Невилл Чемберлен, известный подписанием Мюнхенского соглашения с Адольфом Гитлером.

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