Сикорский осудил Дуду после слов о компромиссе для соглашения по Украине

Заявления президента Польши Анджея Дуды о конфликте на Украине схожи с позицией, которую занимал бывший премьер-министр Великобритании Невилл Чемберлен, известный подписанием Мюнхенского соглашения с Адольфом Гитлером.
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