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Царьград

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Анатолий Аксаков: расходы банков на цифровой рубль сократятся

Анатолий Аксаков: расходы банков на цифровой рубль сократятся

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку, Анатолий Аксаков, сообщил, что расходы банков на подключение к платформе цифрового рубля будут снижаться.

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