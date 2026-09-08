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Владимирские новости

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Во Владимирской области выросла заболеваемость ОРВИ

Во Владимирской области выросла заболеваемость ОРВИ

Чаще всего у заболевших находили аденовирусы и сезонные коронавирусы, не относящиеся к COVID-19. Исключение составили дети от 7 до 14 лет, среди которых число случаев не увеличилось.

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