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Это будет другой город. Архитектор рассказал о застройке жильем 400 га в Барнауле

Это будет другой город. Архитектор рассказал о застройке жильем 400 га в Барнауле

Барнаульские застройщики сделали первые шаги в освоении 400 га около аэропорта. Их проектировщики подготовили планировки кварталов и передали на рассмотрение "владельцу" земли — ДОМ.

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