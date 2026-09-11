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Сооснователь Rootstock предложил задерживать выводы BTC после атаки на Liquid

Сооснователь Rootstock предложил задерживать выводы BTC после атаки на Liquid

Сооснователь Rootstock Серджио Лернер предложил внедрить обязательную временную задержку для вывода биткоина через мосты.

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