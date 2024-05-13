Губернатор Артюхов в Москве поделился опытом Ямала по нацпроекту для молодежи

Губернатор Ямала, председатель комиссии Госсовета по молодежной политике Дмитрий Артюхов выступил с докладом о роли регионов в формировании и реализации нацпроекта «Молодежь и дети» — его сейчас рассматривает профильная комиссия Госсовета.