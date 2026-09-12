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ИА Регнум

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Фицо заявил о росте цен и зависимости Евросоюза при отказе от газа из России

Фицо заявил о росте цен и зависимости Евросоюза при отказе от газа из России

Отказ от газа из России аукнется для Евросоюза высокими ценами и зависимостью от третьих стран. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

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