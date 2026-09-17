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Кухня и дом

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Практичный уход за стеклянными кухонными витринами и секреты их наполнения

Практичный уход за стеклянными кухонными витринами и секреты их наполнения

Стеклянные фасады на кухне всегда вызывают двойственные чувства: с одной стороны — это визуальная лёгкость и ощущение дорогого интерьера, с другой — устойчивый стереотип о бесконечной борьбе с разводами и пылью.

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