Роботизированный комплекс для борьбы с борщевиком создали в Нижегородской области

Комплекс состоит из двух машин – мульчера и опрыскивателя. Они работают последовательно. Сначала мульчер расчищает проход в зарослях борщевика, после чего по подготовленному участку движется опрыскиватель и обрабатывает территорию специальным раствором, рассказала в субботу, 19 сентября 2026 года, пресс-служба правительства Нижегородской области.