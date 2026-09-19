Роботизированный комплекс для борьбы с борщевиком создали в Нижегородской области

Комплекс состоит из двух машин – мульчера и опрыскивателя. Они работают последовательно. Сначала мульчер расчищает проход в зарослях борщевика, после чего по подготовленному участку движется опрыскиватель и обрабатывает территорию специальным раствором, рассказала в субботу, 19 сентября 2026 года, пресс-служба правительства Нижегородской области.
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