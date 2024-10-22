NBC: Харви Вайнштейн заболел раком костного мозга

У американского продюсера Харви Вайнштейна нашли рак костного мозга. Об этом сообщил телеканал NBC. По его данным, 72-летний основатель кинокомпании Miramax проходит лечение в тюремной клинике в Нью-Йорке.
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