Экс-министр обороны Израиля Галант покинул парламент

Бывший министр обороны Израиля Йоав Галант, на которого Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер за предполагаемые военные преступления в секторе Газа, подал заявление об отставке из кнессета (парламента), сообщает 2 января газета The Times of Israel.
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