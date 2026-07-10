Евгений Семенов: «Нынешнее решение МОК меняет политические векторы»

«Несмотря на то, что решение МОК носит рекомендательный и временный характер и окончательное решение о допуске российских спортсменов на те или иные соревнования должны принимать международные спортивные федерации по каждому виду спорта, в России это событие оценивают как очень значимое», — считает заместитель председателя Общественной палаты Нижегородской области, руководитель Нижегородского филиала ФоРГО, политолог, кандидат политических наук, доцент Евгений Семенов, рассуждая о том, почему авторитетная международная организация пошла навстречу России.