Началась зачистка Одессы: Истерика Келлога не случайна. Русские пошли ва-банк и не прогадали

Балу -

Хорошо, но мало!... Все эти хреновы сухогрузы должны лежать на дне, перекрывая фарватеры в порты Одессы... А все железные дороги из типа европы в укрию должны сразу после границы вести в тупик... И все взлетные полосы на аэродромах укрии должны зарасти бурьяном и чертополохом... А мосты и тоннели - все без исключения - должны обрушиться... И в районе Смоленска перенаправить воды Днепра в обход укрии... А то оборзели, бандерлоги: "Днепр - великая украинская река!"... Утритесь, бандерлоги!... Днепр берёт начало в России!... Как вам такая москальская пропаганда?...)))