Вадим Егоров Россия наконец-то начинает воевать по-настоящему: пылает Киев, дымит побережье Одессы.
Началась зачистка Одессы: Истерика Келлога не случайна. Русские пошли ва-банк и не прогадали
Комментарии
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Ольга Шкадинова
"Фрицы" им "Таурусы" поставили/поставят.... Хрен редьки не слаще....
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6 час.
Балу -
Хорошо, но мало!... Все эти хреновы сухогрузы должны лежать на дне, перекрывая фарватеры в порты Одессы... А все железные дороги из типа европы в укрию должны сразу после границы вести в тупик... И все взлетные полосы на аэродромах укрии должны зарасти бурьяном и чертополохом... А мосты и тоннели - все без исключения - должны обрушиться... И в районе Смоленска перенаправить воды Днепра в обход укрии... А то оборзели, бандерлоги: "Днепр - великая украинская река!"... Утритесь, бандерлоги!... Днепр берёт начало в России!... Как вам такая москальская пропаганда?...)))
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4 час.
Гена Саваторов
хорошо, но мало. надо добивать сук.
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3 час.
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