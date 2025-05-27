Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Началась зачистка Одессы: Истерика Келлога не случайна. Русские пошли ва-банк и не прогадали

Началась зачистка Одессы: Истерика Келлога не случайна. Русские пошли ва-банк и не прогадали

Вадим Егоров Россия наконец-то начинает воевать по-настоящему: пылает Киев, дымит побережье Одессы.

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Комментарии
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Ольга Шкадинова
&quot;Фрицы&quot; им &quot;Таурусы&quot; поставили/поставят.... Хрен редьки не слаще....
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6 час.
Балу -
Хорошо, но мало!... Все эти хреновы сухогрузы должны лежать на дне, перекрывая фарватеры в порты Одессы... А все железные дороги из типа европы в укрию должны сразу после границы вести в тупик... И все взлетные полосы на аэродромах укрии должны зарасти бурьяном и чертополохом... А мосты и тоннели - все без исключения - должны обрушиться... И в районе Смоленска перенаправить воды Днепра в обход укрии... А то оборзели, бандерлоги: &quot;Днепр - великая украинская река!&quot;... Утритесь, бандерлоги!... Днепр берёт начало в России!... Как вам такая москальская пропаганда?...)))
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4 час.
Гена Саваторов
хорошо, но мало. надо добивать сук.
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3 час.
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